Questa mattina i tecnici del Comune di Rapallo, hanno partecipato da remoto ad una riunione dei capigruppo chiesta da Isabella De Benedetti (Movimento 5 Stelle) e Mauro Mele (Pd) per conoscere a che punto è la pratica per ridare l’agibilità al porto Carlo Riva. I tecnici hanno spiegato gli ultimi passaggi prima che i faldoni arrivino in Commissione e che il presidente Mentore Campodonico convochi il Consiglio.