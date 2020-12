Rapallo: “Aiutateci a rendere felici i nostri piccoli ospiti”

Dall’ufficio stampa di Fondazione Somaschi Onlus riceviamo e pubblichiamo

Regalare ai bambini in difficoltà la gioia di ricevere un dono atteso e desiderato, almeno a Natale. È questo l’obiettivo della wish list promossa da Fondazione Somaschi sul sito di e-commerce Amazon.it. Sono in tutto 150 i bambini e ragazzi che la onlus ospita nelle sue comunità per minori soli e vittime di situazioni familiari complicate per lo più in Lombardia, ma anche in Liguria, Piemonte e Sardegna. Tra queste realtà ci sono anche la Comunità Gilardi a Vallecrosia (via Poggio Ponente 1) e Progetto Insieme a Rapallo (via San Girolamo Emiliani 26).

Ogni Natale Fondazione Somaschi cerca in tutti i modi di esaudire i desideri dei suoi piccoli ospiti, ma le richieste sono tante e non è facile. Per questo padre Piergiorgio Novelli, presidente della onlus, lancia un appello alla generosità dei cittadini: “Abbiamo raccolto le letterine dei nostri bambini e creato una lista di desideri per ciascuna comunità e casa di accoglienza: chi vuole aiutarci può collegarsi direttamente dal nostro sito fondazionesomaschi.it, nella sezione dedicata al Natale, e scegliere il regalo che preferisce donare. In questo modo verrà recapitato direttamente alla struttura che ospita il bambino che l’ha chiesto. A Natale la mancanza di serenità si fa sentire ancora di più nei bambini e ragazzi che vivono nelle nostre case: ascoltare ed esaudire un loro desiderio è un segnale importante, di attenzione e di amore.”

Tra i regali più richiesti ci sono palloni, monopattini, libri, bambole, costruzioni, abbigliamento ma anche qualche desiderio più insolito come un manichino, delle stoffe colorate, un tostapane. Perché anche nella difficoltà i bambini e i ragazzi restano tali, e il diritto alla fantasia accanto alla voglia di sentirsi uguali ai coetanei non si cancellano.

Altri regali – purché nuovi – saranno ovviamente ben accetti e andranno fatti pervenire entro il 21 dicembre presso le sedi delle due comunità.