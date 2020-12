Pieve Ligure: erogazione elettricità, domani interruzioni

A Pieve Ligure, giovedì 3 dicembre dalle 9 alle 14, interruzione di energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti Enel.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

v Roma da 265 a 267, da 279 a 281, da 285 a 291, 295

v Alla chiesa da 38 a 44b, da 39 a 45/a

v Consiglietto da 2 a 6, da 1 a 7

v S. Bernardo da 2 a 8b, 8f

v S Bernardo da 1 a 7

v Consiglietto sn

v alla chiesa ip

v S Bernardo sn

v Roma telco

v Sassi 2

v Sassi 1

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320 2041500 riportando il codice POD(IT001E…)

presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.