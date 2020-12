E’ possibile partecipare ad un sondaggio anonimo sui rifiuti nel Parco di Portofino.

Link al sondaggio: https://forms.gle/vVQUGjXjvQk58zXe7

Come scritto nel sito internet del Parco: “Compilando questo breve sondaggio anonimo ci permetterete di capire il punto di vista degli escursionisti e dei frequentatori del Parco di Portofino per comprendere dove intervenire per migliorare i servizi e le informazioni ai fruitori”.