Parco dell’Aveto: progetto “Plastic Free” nelle scuole

Dal Cea (Centro Educazione Ambientale) del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

“Per un mondo senza plastica” e per la mobilità sostenibile a scuola: al via gli interventi nelle scuole del Parco dell’Aveto per i nuovi progetti di Educazione Ambientale su mobilità sostenibile e riduzione utilizzo plastica nel mondo scolastico a supporto della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Il Centro di Educazione Ambientale del Parco dell’Aveto sta realizzando con le scuole del proprio territorio (Istituti Comprensivi “Valli e Carasco”, “Cogorno” e “Cicagna”) un nuovo progetto di educazione ambientale finanziato da Regione Liguria per promuovere iniziative di mobilità sostenibile (pedibus) e ridurre l’uso della plastica nelle scuole.

Domani, giovedì 3 dicembre, verranno effettuati presso le scuole di Borzonasca i primi incontri di sensibilizzazione degli scolari sui temi principali del progetto, nel corso dei quali particolare enfasi sarà data agli aspetti di sostenibilità ambientale legati appunto sia alla mobilità sostenibile sia alla riduzione dell’utilizzo della plastica nel mondo scolastico.

Con l’occasione verranno consegnati agli studenti del plesso i gadget realizzati per il progetto: si tratta di borracce in alluminio “personalizzate” (riportano incisi lo slogan “per un mondo senza plastica” e i loghi del progetto), strumenti utili per superare l’utilizzo a scuola di bottigliette per l’acqua in plastica “usa e getta”, tuttora in usa da parte di molti alunni per la merenda.

Nei prossimi giorni le borracce saranno distribuite in tutti gli altri plessi e si realizzeranno incontri (virtuali) in tutte le classi del nostro territorio.

Progetto finanziato da Regione Liguria nell’ambito del Programma Regionale di Educazione Ambientale 2019-2021 e a supporto dell’attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile