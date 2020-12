Ne: messa in sicurezza della viabilità ed efficientamento energetico

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione di Ne fa il punto delle opere pubbliche che hanno visto l’avvio, in queste ultime settimane, sul territorio comunale.

Per quanto riguarda la frazione di Statale, stanno volgendo al termine i lavori di protezione stradale con reti paramassi (di cui si allegano foto) e sono, finalmente, partiti i lavori per la riapertura della strada Cassagna-Statale interdetta al traffico veicolare dal 2013 a causa di una grossa frana. Quest’ultima è un’opera estremamente importante per la viabilità dell’alta Val Graveglia, opera fortemente richiesta e lungamente attesa dalla popolazione. La realizzazione di entrambi i lavori è resa possibile grazie al finanziamento di circa 1 milione di 200 mila euro ottenuto dall’Amministrazione Garibaldi nel 2020, di cui sono stati già impiegati euro 169 mila per i lavori di Statale, mentre ammonta a circa euro 500 mila la cifra destinata al rispristino della strada di Cassagna -Statale.

Per quanto riguarda la bassa valle, invece, sono partiti i lavori di efficientamento energetico di una parte di via Garibaldi (di cui si allegano foto), dove l’impianto di illuminazione pubblica verrà rifatto completamente, intervenendo anche sulla sostituzione dei conduttori e dei pali, mentre, per la parallela via Aldo Moro, si provvederà alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti. In entrambi i casi, si adotterà la tecnologia LED al fine di ottenere una migliore illuminazione con un notevole risparmio economico e, anche queste opere, sono il frutto di un ulteriore finanziamento di circa euro 50 mila che l’attuale Amministrazione ha ottenuto nel corso del 2020.

“Questi risultati, nonostante un anno reso estremamente ostico a causa dell’emergenza da Covid-19, mi rendono fiera della mia squadra, dagli assessorati competenti agli uffici comunali, in particolare in questo caso quello tecnico e quello di ragioneria che, nonostante le limitazioni imposte dall’epidemia hanno svolto un ottimo lavoro e queste opere ne sono la prova” – queste le parole del Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi.

Reti paramassi