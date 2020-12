Da Giovanna Bertoia riceviamo e pubblichiamo

Sono appena rientrata dal aver fatto una visita ambulatoriale presso l’ospedale di Lavagna.

Con mia meraviglia e una punta di sgomento ho constatato che non c’era riscaldamento nei locali adibiti alle visite e agli esami.

Il personale, fra l’altro molto gentile ed efficiente mi ha fatto sapere che sono due settimane che non funziona il riscaldamento.

È mai possibile in questo inverno che si preannuncia gelido?