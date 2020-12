Lavagna: buoni spesa, a chi spettano e come ottenerli

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante informa i cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà e non riescono a provvedere all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, a seguito della perdita consistente della capacità reddituale del proprio nucleo familiare o che versano in stato di bisogno a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che, a partire dal giorno giovedì 10 dicembre 2020, presso la sala Rocca di Lavagna saranno disponibili i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità.

I beni verranno consegnati, contestualmente alla presentazione della domanda, nei giorni e agli orari, di seguito, indicati:

Giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Lunedì 14 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

La consegna dei buoni spesa potrà avvenire, previa richiesta, anche a domicilio.

La Dott.ssa Emilia Beani, Consigliere con delega alle Politiche Sociali e alla Famiglia e la Dott.ssa Antonella Orbolo, Consigliere con deleghe ad Igiene e Sanità, che hanno seguito con impegno e determinazione questa importante iniziativa volta a tutelare le fasce più deboli, comunicano che, per poter usufruire dei buoni spesa occorre essere iscritti alla popolazione anagrafica del Comune di Lavagna ed avere una situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare corrispondente ad un valore ISEE non superiore a 15.000,00 euro.

Il numero buoni spesa di valore pari a € 50,00 verrà determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare (da un minimo di 1 buono ad un massimo di 3 buoni).

I buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità saranno utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2020 esclusivamente presso gli esercizi commerciali compresi nell’elenco che verrà consegnato al momento della distribuzione dei buoni.

Il modulo per presentare la domanda e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lavagna ed i cittadini interessati possono contattare i Servizi Sociali del Comune ai seguenti numeri telefonici: 0185 367240 – 0185 367243.