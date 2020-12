Cogorno: accendiamo il Natale nelle vetrine

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

“Il tempo che stiamo vivendo deve essere il tempo della responsabilità.

Per questo motivo, il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale congiuntamente propongono una nuova iniziativa”.

Un invito che parte dalle parole dell’assessore comunale alle tradizioni, Franca Raffo, per una iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale. “Ci rivolgiamo a tutti i commercianti invitandoli ad accendere il Natale nelle vetrine così da illuminare la città, cosa che farà nel modo possibile anche il Comune. Comprendiamo questo sforzo civico collettivo, grazie al quale sapremo accogliere nel modo migliore le festività perchè la tutela alla salute è il primo obiettivo. Il Natale è festa di famiglia e la gioia delle tradizioni trasmettono Speranza; pertanto invitiamo a preparare il presepe in casa, e illuminiamo anche case e giardini privati. Sarà per tutti grande emozione, perchè non siamo soli e il segno di presenza e compartecipazione ci rende forti e ci aiuta nel realizzare questo progetto importante per vedere vivo e attraente il nostro territorio”.

Il Natale 2020, nel Comune di Cogorno, per via dell’emergenza Covid-19, non vedrà come negli anni scorsi, l’organizzazione del ricco calendario delle manifestazioni natalizie ma rispettando tutte le limitazioni e le normative in vigore, il periodo natalizio deve dunque rimanere vivo.