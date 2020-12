Chiavari: “Ex tribunale, chiedo un confronto sul suo futuro”

Da Sandro Garibaldi, consigliere comunale a Chiavari, riceviamo e pubblichiamo il testo della mozione

In qualità di consigliere comunale gruppo Lega Chiavari sempre al centro, chiedo un confronto sulla futura destinazione degli spazi del vecchio Palazzo di Giustizia di Piazza Mazzini.

La mia posizione in merito, come ho già detto durante la riunione del consiglio è chiara, credo che quel palazzo possa e debba un punto di riferimento importante per la cultura e per il rilancio della città.

Personalmente lo vedrei come un ottimo contenitore per mostre ed eventi temporanei di livello internazionale, collegato e gestito da enti importanti del settore, ad esempio potrebbe essere una sede dislocata del Ducale di Genova.

Oppure si potrebbe fare un concorso di idee per stabilire la migliore soluzione per questi spazi di vitale importanza per la città.

Sono contrario invece a destinarlo in buona parte a Museo archeologico (che ha comunque bisogno di spazi) in quanto ritengo che non avrebbe un riscontro molto positivo dal punto di vista del rilancio turistico ed economico della città.