Chiavari “Euro pubblici per lavori privati? L’assessore spieghi”

Da Sandro Garibaldi, consigliere comunale a Chiavari, riceviamo e pubblichiamo il testo della mozione

Oggetto: Lavori di sistemazione rete para massi in Frazione Campodonico

Premesso di aver appreso nell’ultima sessione del Consiglio comunale che è stata prevista una somma importante (oltre 100.000,00 euro) per mettere in sicurezza alcuni tratti del versante a monte della strada in frazione Campodonico chiedo alcuni chiarimenti.

Considerato che i terreni sui quali si intende eseguire i lavori, sono di privati.

Considerata la normativa la quale prevede che non si possano spendere soldi pubblici su terreni privati.

Considerato che la risposta in merito ricevuta dal Consigliere Segalerba su un mio intervento per evidenziare che a mio avviso non era possibile procedere spendendo soldi pubblici, ma andava fatta una ingiunzione per far realizzare i lavori ai proprietari dei terreni, è stata” che sono lavori urgenti e che vanno fatti…”.

Cosiderato che la situazione dei versanti è la stessa da almeno 20 anni.

Considerato che non risulta che sia stata attivata la somma urgenza per questi lavori.

Chiedo che l’Assessore venga a riferire in aula se è stato dato incarico per la progettazione dei lavori sopracitati, se è partito il bando di gara e le tempistiche dei lavori.

Impegno il Sindaco e la Giunta a mantenere ciò che hanno già detto anche sui media locali, e più precisamente che avrebbero investito in quella zona oltre 400.00,00 euro . Quindi che nel caso in cui non fosse possibile realizzare gli interventi in oggetto per le motivazioni che ho sopra evidenziato, si proceda a realizzare altri interventi utilizzando la stessa somma per allargare la strada in localita “Zanolla”a Maxena, e l’installazione di guard rail dove mancante lungo la strada delle frazioni di Maxena, Sanguineto e Campodonico.