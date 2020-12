Borzonasca: il presepe del Mulino di Belpiano Ra Pria

Da Maria Grazia Sbarboro, mulino di Belpiano Ra Pria, riceviamo e pubblichiamo

Presepe Mulino di Belpiano Ra Pria

Prima accensione sabato 19 dicembre 2020 ore 17.30 – 20.00

Natale arriverà e arriverà anche quest’anno, seppur diverso e molto faticoso per la presenza di una pandemia pesante e sconosciuta. Il mistero della nascita del Bambin Gesù si rinnoverà nella semplicità del Presepe allestito nel Mulino di Belpiano Ra Pria, e suo contesto per l’ottavo anno con una realizzazione suggestiva di vera e autentica atmosfera natalizia.

La particolare realizzazione scenografica grazie alle sagome realizzate da Andrea Corbetta, artista ligure, allievo di Emanuele Luzzati, scenografo presso il Teatro della Tosse di Genova.

Quest’anno l’allestimento sarà completamente diverso dagli anni scorsi, possibilmente anche in movimento fra Natale e l’Epifania, ulteriormente ampliato con le due nuove sagome di cui allego le foto, un angelo della bravissima Maria Grazia Rebuzzi di Moneglia, le stelline di Pamela e molti altri particolari significativi comprese le stelle con la lana di pecora di Acero. Inoltre durante le visite sarà possibile ammirare la scultura bassorilievo in ardesia della turbina realizzata da Roberto Curotto.

Il Presepe anche per questo Natale sarà impreziosito dell’immagine del Bambin Gesù benedetta da Papa Francesco in occasione dell’Udienza Generale a Roma del 15 novembre 2017.

Una nuova frase caratterizzerà il Presepe 2020: “…E quindi uscimmo a riveder le stelle” , frase del Sommo Poeta anche in relazione alle commemorazioni che si celebreranno nel 2021 per i 700 anni dalla sua morte, perfettamente adatta a questo particolare e difficile anno e che vuole essere un augurio rivolto per il futuro di tutti.

A seguire tutti i festivi e prefestivi, stesso orario, fino all’Epifania e successivamente le domeniche fino alla prima di febbraio, oppure contattando i numeri 3470469140 o 3474810455.

Tutte le accensioni saranno allietate dalle melodie natalizie interpretate magistralmente e registrate appositamente per il nostro Presepe dalla mezza soprano Manuela Barabino di Borzonasca e dal tenore Danilo Formaggia, accompagnati dal Maestro Marco Alibrando con vari brani, anche in Genovese, che ne completano così l’atmosfera natalizia.

Sarà possibile anche prendere visione del nuovo calendario 2021: Lo sguardo del mulino oltre le sue valli – il Tigullio.

un commento che ci ha particolarmente fatto piacere negli anni scorsi:

”..Un presepe bellissimo…che dà davvero un’idea francescana del Francesco di ieri e del Francesco di oggi………”.

Durante tutte le accensioni le visite si svolgeranno nel rispetto delle normative anti covid19 vigenti.