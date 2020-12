Avegno: brucia tetto, forse colpa della canna fumaria

Principio di incendio in una palazzina di via Banchi 11 ad Avegno. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo che hanno tolto parte della copertura riuscendo ad intervenire sulle travi in legno intaccati ed a spegnere il rogo. Da Chiavari era partita un’autobotte, ma il suo intervento si è rivelato superfluo. L’allarme era scattato alle 17.30 e due ore dopo i vigili del fuoco stanno ancora compiendo la bonifica. Il rogo potrebbe avere avuto origine dalla canna fumaria sporca. La persona che abita al primo piano non è stata evacuata.