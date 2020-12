Un’autobotte carica di Gpl si è impantanata in serata in via San Lorenzo ad Avegno. E’ accaduto contemporaneamente ad un principio di incendio a un tetto, nello stesso paese alle spalle di Recco. Constatato che il mezzo non aveva subito perdite, i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti riportando il mezzo sulla carreggiata.