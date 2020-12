Allerta gialla per neve solo sulla zona D fino alle 15 di oggi

Dall’ufficio Comunicazione di Arpal riceviamo e pubblichiamo

Neve nelle zone interne della regione, pioggia sulla costa, vento settentrionale forte e temperature in calo hanno caratterizzato, come previsto, le ultime ore in Liguria. Ora breve pausa ma, tra domani sera e venerdì, è atteso un nuovo peggioramento che verrà valutato meglio nelle prossime ore.

Arpal ha confermato la chiusura dell’allerta gialla per neve alle ore 15 di oggi, mercoledì 2 dicembre per la zona D.

Nelle altre zone coinvolte l’allerta è considerata cessata alle ore 13.

La fase perturbata di stampo invernale che era attesa sulla Liguria ha provocato nevicate anche intense nelle zone interne della regione. I nivometri della rete Omirl segnalano (dati aggiornati alle ore 11), 48 centimetri a Monte Settepani (1375 metri di altezza, nel comune di Osiglia, Savona), 31 a Urbe Vara Superiore (810 metri, in provincia di Savona), 14 a Campo Ligure (Genova), 10 a Scurtabò (Varese Ligure, La Spezia). Nella notte qualche raro fiocco bagnato ha raggiunto i quartieri collinari di Genova mentre, in generale, l’accumulo al suolo si è registrato intorno ai 200-300 metri. Per la pioggia invece, le cumulate massime si sono avute a Corniolo (Riomaggiore, La Spezia) con 52.6 millimetri da inizio evento e Sciarborasca (Cogoleto, Genova) con 48.2.

Per quanto riguarda i venti settentrionali, forti o di burrasca in molte zone, si segnalano sui rilievi raffica a 148.3 km/h al Lago di Giacopiane (Genova) mentre, in costa, 106.2 a Fontana Fresca (Sori, Genova).

Temperature ovviamente molto basse nelle zone interne: -6.2 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) e Pratomollo (Borzonasca, Genova), -5.5 a Monte Settepani (Osiglia, Savona), -4.6 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova), -3.7 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia), -3.3 a Piampaludo (Sassello, Savona), -3.2 a Barbagelata (Lorsica, Genova), -3.0 a Monte Pennello (Genova). Alle ore 11 nessuna massima in Liguria era superiore ai 10 gradi: il valore più alto si registrava a Sanremo con 9.5.

Tra il pomeriggio e la serata di oggi ci sarà una pausa anche con lo spazio per schiarite che dureranno fino alla mattinata di domani, giovedì 3 dicembre. Poi, progressivo aumento delle nubi e , dalla serata, le prime piogge sul centro Levante legate ad un nuovo peggioramento. Sono attese piogge diffuse, temporali e ancora nevicate dove le temperature lo consentiranno. Una situazione che andrà valutata domani alla luce delle ultime uscite modellistiche.

Intanto ecco i fenomeni previsti per oggi, domani e dopodomani e contenuti nell’avviso meteorologico emesso questa mattina dal Centro Funzionale Meteo Idrologico:

Oggi mercoledì 2 dicembre: deboli nevicate sparse su D fino al primo pomeriggio in progressivo esaurimento in serata. Venti settentrionali tra forti e di burrasca su B e parte orientale di A con raffiche fino a 70/80 km/h sui rilievi e agli sbocchi vallivi, venti forti altrove. Mare molto mosso sulla costa di A.

Domani giovedì 3 dicembre: in serata possibili rovesci al più moderati sul Centro-Levante. Nelle prime ore della notte ancora vento forte da nord, nordovest su B in calo a moderato già dal mattino.

Dopodomani venerdì 4 dicembre: l’approssimarsi di una saccatura atlantica determina un’intensa avvezione umida meridionale associata a precipitazioni diffuse su tutte le zone, più intense e persistenti su BCE con cumulate significative su ABD, elevate su CE, anche a carattere temporalesco con bassa probabilità di fenomeni forti; precipitazioni a carattere nevoso su D, possibili fenomeni di gragnuola/gelicidio su parte orientale di D e su E. Vento forte da sudest su C e parte orientale di B. Moto ondoso in aumento con mareggiate per onda da sud su BC, localmente agitato su A.