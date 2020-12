A-12: incidente in galleria, neonato in codice rosso al Gaslini

Un tamponamento tra auto nella galleria Maggio tra Rapallo e Recco in A-12. Sul posto l’automedica di Rapallo con due ambulanze dei Volontari dekl Soccorso e della Bianca di Rapallo. Un neonato è stato trasportato in codice rosso all’Istituto Gaslini di Genova e la madre in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. L’incidente si inquadra nei rallentamenti e code dovuti alla presenza dei cantieri. Sul posto anche la Polstrada. Conseguenza dell’incidente, una lunga coda in direzione Genova.