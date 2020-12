Val d’Aveto: neve fino a Rezzoaglio, quasi una beffa

Quasi una beffa. La neve tanto invocata negli anni scorsi, sarà inutile se non si potranno aprire gli impianti fino al 10 gennaio. In Val d’Aveto la neve vi4ene come Dio la manda. Il manto ha coperto non solo le cime, le piste da sci e il centro di Santo Stefano, ma anche Rezzoaglio.

Dice Franco Senarega “assessore” alla Viabilità della Città matropolitana: “Le strade sono percorribili. Spargisale e spazzaneve sono al lavoro. Stiamo vigilando su tutta la rete stradale provinciale. Anche per garantire, domani mattina, il transito dei pendolari”.

L’immagine è delle 19.10