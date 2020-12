Dalla pagina facebook della sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio



Come ogni sera vi aggiorno sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante.

I numeri restano alti ma in lieve e costante discesa: abbiamo 103 persone positive, 1 caso in più rispetto a ieri e 9 persone guarite.

Sono invece 9 i ricoveri di persone residenti nel reparto Covid-19 del nostro ospedale.

La sindaca Valentina Ghio