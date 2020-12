‘Santa’: “Bosco di Maccaferro, quel park non s’ha da fare”

Dal Gruppo Alternativa per Santa – Creuza de Ma riceviamo e pubblichiamo

La nostra storia inizia il 10 luglio 2017, quando il signor (omissis), un privato cittadino, avanza una richiesta di autorizzazione, al comune di Santa Margherita Ligure, relativa alla riqualificazione ambientale del terreno adiacente a via mortero, il bosco di Maccaferro. Con la delibera n.330 del 2017 viene accettata la suddetta richiesta dal sindaco Donadoni e giunta. La riqualificazione consiste nel disboscamento dell’area e nello sversamento di materiali di risulta di cantieri per la creazione di terrapieni che successivamente saranno adibiti a zona verde con reinserimento in loco di 60 castagni. Qualche settimana fa il Sindaco comunica alla cittadinanza che in quella zona nascerà addirittura un parcheggio. Si deduce quindi, visti i progetti, che l’intera area verrà disboscata e sarà necessario l’acquisto (tramite soldi pubblici) di un ulteriore appezzamento di terra (pratica discussa e approvata nell’ultimo consiglio comunale) per permettere al privato cittadino di ultimare i lavori e di sversare altri metri cubi di materiali nella zona.

Il tutto è stato deciso. Se non si interviene, questo progetto, che fa tenerezza per la sua inutilità, verrà ultimato. Attendiamo con grande speranza dei chiarimenti dell’amministrazione e magari qualche parola da parte della Presidentessa della commissione territorio Arianna Sturlese.

P.S. alleghiamo fotografie di ciò che viene considerato dal Sindaco “ingegneria naturalistica”