Ruta: “Il Comitato ‘rustie’ e i Volontari del soccorso”

E’ con vero compiacimento che questo Comitato, in questo periodo natalizio, a ricordo del riconoscimento da parte dei Volontari del soccorso di Ruta all’avvocato Filippo Degregori avvenuto nell’ottobre del 2000 come ideatore della festa de “rustie” e convinto sostenitore per la sicurezza della strada di Bana e la sua uscita sulla statale Aurelia sottolinea l’amicizia e la solidarietà che ha sempre legato il comitato delle rustie di Bana, alla valorosa pubblica assistenza e, in questo momento così delicato, è ben lieto di offrire alla P.A. Volontari del soccorso le belle targhe del promontorio di Portofino e i suoi valichi che l’avvocato Filippo Degregori da sempre sostenitore e comunicatore delle bellezze del Golfo Paradiso fece coniare dalla ditta Nino Monzeglio di Savona, a soddisfazione di chi può interessare.

Unisco a queste storiche targhe alcuni libri sulla storia della Sagra del pesce da me scritte temporibus illis e che ha visto nella pubblica assistenza di Ruta e non solo la fattiva presente collaborazione perché ne faccia l’uso che vorrà.

Ritengo che questo Comitato abbia dal lontano 1969 speso le sue migliori energie per questa magnifica zona agricola del Comune di Camogli e che pertanto in qualsiasi modo salvaguardando la sicurezza, la situazione viaria deve essere definita a vantaggio di tutto il centro storico di Ruta, come ultimamente è stato richiesto con petizione da cittadini in Consiglio comunale.

Ancora buoni auguri i di un Santo Natale, convinti che il gesto sia gradito!