Ristori: “Professionisti dimenticati, fondo perduto evaporato”

“I liberi professionisti ancora una volta sono stati dimenticati dal Governo. Nessun aiuto, nonostante per una volta si sia anche trovato l’accordo politico tra maggioranza opposizione. Nel Dl Ristori quater di ristori non c’è traccia. E così decine di migliaia di professionisti sono a rischio. Nessuna indennità o possibilità di accesso a contributi è stata prevista per tanti liberi professionisti che, a causa della seconda ondata di Sars-Cov-2, hanno nuovamente visto ridotta la propria attività lavorativa. Per estendere il fondo perduto anche agli iscritti alle casse di previdenza private con un rilevante calo di fatturato si dovrà aspettare quindi un nuovo decreto. Quanti professionisti potranno aspettare fino ai primi di gennaio 2021? Forza Italia chiede che il Governo intervenga almeno con un emendamento alla Finanziaria, per garantire la sostenibilità delle professioni”.

Lo scrive in una nota il deputato Roberto Cassinelli di Forza Italia.