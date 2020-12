Regione: riorganizzazione dell’ordinamento del Consiglio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca relativa al dibattito sull’adeguamento dell’ordinamento interno del Consiglio regionale

E’ iniziato il dibattito sulla proposta di legge n.10 (Gianmarco Medusei, Armando Sanna, Claudio Muzio) che aggiorna alcuni aspetti organizzativi di funzionamento dell’Assemblea legislativa. Il testo era stato approvato all’unanimità nella seduta della I Commissione.

Claudio Muzio (FI), all’inizio del dibattito, ha presentato alcuni emendamenti: le modifiche prevedono, fra l’altro, l’abolizione del portavoce del presidente del Consiglio regionale, l’adeguamento della normativa regionale alle disposizioni nazionali che impediscono l’adozione del contratto giornalistico per l’Ufficio stampa nella Pubblica amministrazione e che le risorse risparmiate siano utilizzate per il personale dell’Ufficio di presidenza, in quanto organo di rappresentanza di tutto il Consiglio regionale. Il quarto emendamento chiede la dichiarazione di urgenza, cioè l’immediata esecutività della Proposta di legge.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) si è dichiarato perplesso rispetto ad alcune delle modifiche proposte da Muzio. Rossetti ha proposto di rinviare il dibattito alla sessione di bilancio per approfondire le proposte di modifica presentate oggi.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha chiesto a Muzio chiarimenti sugli emendamenti presentati in aula.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha chiesto approfondimenti su alcune delle modifiche proposte da Muzio prima di passare all’approvazione del testo.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha condiviso la proposta di Rossetti di rinviare il voto sul provvedimento per chiarirne gli aspetti.

Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha aderito alla proposta di rivedere il provvedimento e gli emendamenti avanzati in aula per mantenere il rapporto di fiducia fra tutti i consiglieri.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha chiesto di votare solo il testo base, che era stato approvato all’unanimità in I Commissione, per valutare successivamente le modifiche proposte oggi in aula.

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha chiesto una discussione più approfondita sugli emendamenti, ma anche un’analisi qualitativa dei costi dell’Assemblea legislativa.

Subito dopo è iniziata la votazione dei 6 articoli della Proposta di legge: sono stati approvati all’unanimità i primi due articoli della legge. E’ stato approvato con 16 voti a favore (maggioranza di centro destra) e 12 contrari (minoranza) il primo emendamento presentato da Muzio che prevede, fra l’altro, l’abolizione del portavoce del presidente del Consiglio regionale e l’adeguamento della normativa regionale alle disposizioni nazionali che impediscono l’adozione del contratto giornalistico per l’Ufficio stampa nella Pubblica amministrazione .