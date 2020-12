Recco: piano di lavaggio straordinario dei porticati

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Se Fido sporca per strada il padrone deve pulire. Anche la pipì. Il regolamento comunale obbliga oltre alla raccolta delle deiezioni anche la pulizia, con una bottiglietta d’acqua. Eppure non tutti gli umani si adeguano alle regole di decoro urbano (o forse solo di buon senso) così il Comune deve intervenire per igienizzare i porticati cittadini. Per eliminare anche le macchie di pipì dei cani è partito un ciclo straordinario di lavaggio con bicarbonato, attività che verrà svolta fino a venerdì 4 dicembre da una ditta specializzata, in accordo con Amiu, e che sta interessando i porticati cittadini.

“Riceviamo continue segnalazioni che riguardano la mancata raccolta delle deiezioni o l’imbrattamento di marciapiedi e porticati. Ricordiamo che Recco è una città che ama gli animali ma è necessario anche adottare accorgimenti nel rispetto del prossimo e di chi, come tutti noi, desidera un ambiente pulito. Gli interventi saranno eseguiti in serata per ridurre al minimo i disagi per i commercianti presenti nelle zone interessate” dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Nel corso dell’intervento di pulizia sarà valutata la possibilità di rimuovere alcuni graffiti che imbrattano i porticati del centro