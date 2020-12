RASSEGNA STAMPA. Asl 4, ancora 110 i ricoverati

Oggi, martedì 1 dicembre, auguri a Eligio. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: talismano (oggetto cui si attribuisce un potere magico e come tale si conserva e si porta con sé dappertutto; di doti considerate strumento di successo). Proverbi: “Dicembre dà freddo al corpo, ma gioia al cuore”.

Il Secolo XIX. Energenza covid: alla Asl 4 39 casi e 110 ricoverati”; “Infortuni sul lavoro da contagio, sette volte su dieci sono di donne”; “Tamponi a Recco, attivo un nuovo centro”. Autostrade: cantieri senza fine, i pendolari invocano la tregua.

Sestri Levante: raffica di aiuti per 500.000 euro e in Consiglio voto unanime alle misure anticrisi. Sestri Levante: Drive Through, via alle prenotazioni. Sestri Levante: fai come Babbo Natale, sostieni i commercianti. Lavagna: terminati i lavori nelle palestre. Chiavari: tasse, scadenze prorogate. Chiavari: piuttosto che non lavorare va bene così”. Chiavari: ordinazioni sacerdotali, pass per partecipare. Chiavari: compositori allo specchio giovedì alla Filarmonica.

Zoagli: i battelli faranno tappa in paese che pensa anche alle crociere. Rapallo: Castello off limits da due anni, la città rivuole il suo simbolo. Rapallo: Porto Riva, l’opposizione chiede chiarezza. Rapallo: biscotti venduti dai bambini fanno crescere gli alberi in Trentino. Portofino: addio all’imprenditore Zucchi.

Camogli: Gpm on line, due concerti. Recco: nuovo capolinea dei bus.

Fontanabuona: concorso presepi via web.