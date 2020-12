Sono state completate nella giornata di ieri le operazioni di asfaltatura di Via ai Campi da Tiro. Dice il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco che si mantiene in costante contatto telefonico co n i suoi collaboratori: “Questi sono lavori progressivamente interesseranno l’intero territorio comunale. Ringrazio per la consueta attenzione dedicata all’intervento, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, gli uffici comunali e gli operatori intervenuti”.