Rapallo: procedono le esumazioni cimiteriali

Hanno preso il via in questi giorni le procedure di esumazione nei cimiteri cittadini. Partite dal campo Oleandro all’interno del Camposanto di San Pietro, interesseranno di volta involta tutti gli altri presenti sul territorio. Gli interventi, fondamentali per razionalizzare e pianificare gli spazi cimiteriali, sono effettuati nel pieno rispetto delle normative e del regolamento comunale in materia di durata delle concessioni.

La Ditta selezionata per effettuare gli interventi è la Sanitaria servizi ambientali, una società qualificata nei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Contestualmente gli uffici comunali, con largo anticipo, hanno contattato i familiari delle persone defunte per metterli a conoscenza delle scadenze e per effettuare eventuali proroghe.

“L’argomento è senza dubbio delicato ma anche molto sentito dalla cittadinanza, l’amministrazione infatti ha selezionato una ditta altamente specializzata in queste tipologie di interventi – dichiara il consigliere con incarico ai cimiteri Maurizio Malerba – ringrazio gli uffici comunali che con la professionalità e la sensibilità necessarie hanno avvisato con largo anticipo i familiari”.