Il 2020 sarà ricordato come anno particolarmente triste e in questa situazione siamo costretti dopo quasi 10 anni a sospendere il “rigiocattolo” per evidenti problemi di logistica e di organizzazione. Augurandoci in una ripresa delle iniziative solidali nel 2021 ringraziamo i nostri volontari e i tanti cittadini che attendevano questo momento.