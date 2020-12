Lettere/ “Recco, area di interscambio, la mia idea”

Da Mario Servetto riceviamo e pubblichiamo

Leggo nella “Rubrica di Levante News” che l’Assessore ai Trasporti” della Città Metropolitana di Genova, Claudio Garbarino, sarebbe “l’artefice” del Progetto nella città di Recco, per il trasferimento del Capolinea dei Bus da via Ippolito d’aste all’area dell’ex scalo della stazione ferroviaria.

Sarebbe interessante sapere se questa scelta deriva dall’esito del Bando emesso sempre dalla Città Metropolitana di Genova con Atto dirigenziale a firma del Dirigente Dott. Paolo Sinisi, in data 13 ottobre 2020 per “Affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione del Terminal TPL di Recco e sua connessione con la stazione ferroviaria (CUP D72G19000380001) Determinazione a contrarre e Approvazione schema di avviso di manifestazione di interesse.

Se così è meraviglia molto che nei termini del Bando lo studio di fattibilità indicasse chiaramente “un sistema di connessione con la stazione ferroviaria” e non un trasferimento del Capolinea dei Bus, altrimenti significherebbe che gli indirizzi aperti sono due ed alternativi.

Se la decisione discende dallo “Studio di Fattibilità” va ricordato che gli Studi di Fattibilità devono comprendere, a norma, soluzioni diverse ed alternative da sottoporre ad una analisi “multicriteria” da parte dei decisori politici, nella loro collegialità, ed ai tecnici competenti in materia ed allora sarebbe opportuno conoscere tali valutazioni di merito. In altro caso vuol dire che chi ha fatto la scelta dello spostamento non era a conoscenza del Bando emesso dallo stesso Ente: il che sarebbe veramente inammissibile.

Lo stupore la scelta che prevede lo spostamento del Capolinea dei Bus da via Ippolito d’aste nell’area dell’ex scalo della stazione ferroviaria, anche in ragione del fatto che le previsioni dell’approvando Piano Regolatore di Recco, elaborato dal Comune, prevedono nella stessa area l’edificazione di “autosilos”.

Ma anche i fatti tecnici possono essere portatori di dubbi su tale scelta.

Oltre alle criticità del passaggio dei mezzi pesanti in doppio senso sul ponte di accesso alla stazione ferroviaria sarebbe utile conoscere se uno studio sull’entità della intermodalità fra bus e treno sia stato fatto.

Oggi su Recco fanno capo le seguenti linee di autobus.

Recco Camogli Ruta Santa Margherita, i cui utenti non hanno certamente necessità di eseguire un cambio di mobilità da bus a treno.

Altrettando dicasi per gli utenti della linea di trasporto a messo bus fra Rapallo e Recco, mentre la linea Recco Genova è alternativa al trasporto ferroviario e non necessita di intermodalità.

Le uniche linee che possono avere necessità di intermodalità sono quelle con le frazioni e la linea che collega Uscio e Colle Caprile a Recco. Ma anche qui andrebbe verificata la reale domanda di intermodalità dato che l’utenza è più orientata a servirsi del trasporto su gomma per motivi commerciali e di esigenza di recarsi della città di Recco a cui fanno riferimento per acquisti.

Oggi se si analizza meglio l’utenza su gomma sarebbe facile individuare quale è realmente la domanda e constatare che l’utenza che oggi scegli l’ATP per i propri spostamenti gradisce che il terminal dei Bus sia in posizione centrale della città e mal sopporterebbe che fosse spostato in posizione sfavorevole quale è la Stazione ferroviaria per la quale andrebbe realmente studiato un sistema di collegamento migliore con la città.

Questo è il mio pensiero.