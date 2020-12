Dpcm: divieti e coprifuoco, in arrivo il Natale più difficile del dopoguerra

Non arrivano notizie incoraggianti per bar e ristoranti dal vertice Governo-Regioni. Oggetto del contendere, ovviamente, il nuovo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore il 4 dicembre per concludersi il 10 gennaio. Dalle prime indiscrezioni sembra confermato il coprifuoco alle 22 anche a Natale e Capodanno. Soprattutto, i pubblici esercizi chiuderanno sempre alle ore 18.00 anche in zona gialla, colore che dovrebbe accomunare tutto il Bel Paese entro le festività. Nessuna deroga, quindi, e nessuna possibilità di aperture serali per tirare qualche boccata d’ossigeno; e, se non bastasse, dal 19-20 dicembre alla befana potrebbero essere vietati gli spostamenti interregionali anche tra zone gialle, una misura che limiterà ulteriormente il giro d’affari dei commercianti rivieraschi.