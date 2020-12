Cogorno: la tradizione dei presepi al tempo del covid

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Accademia della Ciappa, in collaborazione con le scuole Primarie di Cogorno collina, per il Santo Natale 2020 posterà in maniera virtuale la storia dei presepi di Cogorno.

Per non interrompere una tradizione che va avanti dal 2007, la raccolta video-fotografica dei presepi del periodo natalizio degli ultimi anni realizzati sempre nella Cappella di San Bartolomeo, sarà prossimamente visibile sul sito web del Comune di Cogorno e sui social network (Facebook, WhatsApp, Instagram).

“La storia dei presepi di Cogorno sono una tradizione tangibile – hanno detto il presidente dell’Associazione Luigi Facino e l’assessore comunale alle tradizioni Franca Raffo -. In tutti questi anni la scuola primaria di Cogorno ha sempre offerto un valore aggiunto all’atmosfera natalizia. Non dimentichiamo che questa iniziativa ha portato alla conoscenza del territorio e delle sue tradizioni. La sera della Veglia di Natale, anche il gruppo Alpini di Cogorno partecipava con una fiaccolata all’adorazione del Presepe. Quest’anno il titolo del presepe virtuale è “Ho visto la Speranza nel mio presepe””.