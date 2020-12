Chiavari: viale San Pio X, pulizia vasca di decantazione e canale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Chiavari prosegue le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dei canali di deflusso delle acque bianche, concentrandosi in questo momento in viale San Pio X e nell’area antistante il centro Benedetto Acquarone.

“Abbiamo concluso la pulizia della vasca di decantazione presente alle spalle del centro Acquarone, con conseguente rimozione di 4 metri cubi di materiale sedimentato che andava a limitare la capacità di deflusso delle acque provenienti dai tre rivi collinari alle spalle della struttura, sovraccaricando così il sistema di smaltimento del canale di viale San Pio X – spiega il consigliere delegato al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi – Infine, voglio ringraziare i cittadini residenti in zona che si sono dimostrati molto collaborativi e disponibili durante tutte le fasi d’indagine realizzate da i tecnici incaricati”.