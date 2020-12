Chiavari: campionato nazionale, Aerobica Entella alla grande

Da Aerobica Entella riceviamo e pubblichiamo

Nel pomeriggio di sabato 28 novembre si sono svolti a Chiavari,presso il palazzetto dello Sport Carrino ,i campionati nazionali “Silver”Eccellenza e Aerogym,Aerostart di Ginnastica Aerobica Fgi.La gara è stata organizzata dalla Asd Aerobica Entella nel rispetto delle norme anti Covid .

Sono 46 gli esercizi in gara presentati dagli atleti provenienti da diverse regioni d’Italia.

Dal Veneto,il”Gruppo Sportivo Sambughe’”,dal Piemonte “Asd Ginnastica Valentia “,dalla Lombardia la Asd Polisportiva Ghisalbese ,dalle Marche la Asd Artistica Porto Sant’Elpidio ,dalla Liguria,la Asd Dinamic Gym,la Asd Ginnastica Genova e la Asd Aerobica Entella.

Incetta di medaglie per la Asd aerobica Entella che vede il trio aerostart junior A formato da Chiara Cassinelli ,Zoe Zamperin e Azaro Alba campione nazionale nella categoria.

Al secondo posto ancora per la Asd Aerobica Entella il trio aerostart junior A formato da Beccarini Chiara,Blandino Alice e Gjokai Elisa.

Il terzo posto va al trio junior A della Asd Ginnastica Valentia.

Al quarto posto si classifica il trio aerostart junior A della Asd Aerobica Entella composto da Gabai Guendalina,Marino Nicol e Penna Elisa.

Per la categoria Aerogym junior A si aggiudica il titolo nazionale la squadra della Asd Aerobica Entella formata da Azaro Alba,Beccarini Chiara,Blandino Alice,Cassinelli Chiara,Gabai Guendalina,Gjokai Elisa,Marino Nicol,Penna Elisa e Zamperin Zoe.

Nella gara Silver Eccellenza il gruppo allieve della Asd Aerobica Entella composto da Chiara Citi,Elisa Forno,Diana Depaoli,Alisa Rossi e Zoe Rodio, alla prima esperienza sale sul terzo gradino del podio .

Nella categoria allieve individuale femminile Matilde Biasotti anche lei alla prima esperienza in questa categoria,si classifica al decimo posto .

Nella categoria junior B la medaglia d’argento va ad un’atleta della Asd Aerobica Entella,Ilaria Ratto che si classifica al secondo posto.Ottimo risultato anche per la compagna di squadra Ludovica DeCastro quarta classificata.

Nella categoria Senior un’altra medaglia d’argento per Chiara Sanguineti atleta senior della Asd Aerobica Entella.

Grande soddisfazione per il tecnico Adele Grigoni ,per i risultati ottenuti,ma soprattutto per la determinazione con cui queste ragazze dopo un lungo periodo di pausa dalle competizioni hanno affrontato la pedana ,in un momento storico così difficile.

Grande soddisfazione per la Asd Aerobica Entella ,per il Consiglio Direttivo,che ha organizzato in modo eccellente la manifestazione onorata dalla presenza del presidente del Consiglio Comunale di Chiavar Antonio Segalerba,del vicepresidente della federazione ginnastica d’Italia Valter Peroni,del responsabile della formazione Fgi Claudio Scotton ,del presidente del Comitato regionale Liguria Pino Raiola,del team manager nazionale della sezione ginnastica aerobica Walter Muzzi e della direttrice tecnica nazionale della sezione ginnastica aerobica Luisa Righetti .

Soddisfazione per la direttrice tecnica regionale Liguria nonché tecnico federale asd aerobic Entella Federica Schiaffino che ringrazia tutti i genitori per l’aiuto e il sostegno dimostrato.