Camogli: San Rocco e gli esami guida per moto

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto, su segnalazione di abitanti di San Rocco, che da tempo una scuola guida per moto organizza lezioni per ottenere il permesso di guida per moto nello spazio del piazzale del parcheggio prima di entrare nell’area abitativa di san Rocco

Considerato che dette lezioni e l’occupazione dell’area creano notevoli danni per chi ivi necessita di parcheggiare e in particolare per gli operatori commerciali della frazione per i disagi della loro clientela

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuno limitare l’attività di detta scuola guida, alternandosi con la vicina Rapallo che ha spazi simili per detta attività.