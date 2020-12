Camogli: in corso gli allestimenti natalizi

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Posizionato in piazza Gaggini l’abete donato dei Volontari del Soccorso di Ruta, ieri sono arrivati a Camogli anche gli abeti scelti dal Comune e provenienti dalla foresta del Lagorai e dal Monte Bondone.

Dopo piazza Schiaffino, tra oggi e domani, gli abeti verranno sistemati in

piazza Colombo, Piazza Amendola, nei giardini di Via Castagneto Seià e sul

piazzale di San Rocco.

Gli allestimenti natalizi proseguiranno in Piazza Schiaffino, in Via Repubblica, e sul lungomare; sulla terrazza delle scuole verrà riproposto il gazebo in ferro battuto gentilmente messo a disposizione da Antichità Giardini di Ruta di Camogli, che aveva già collaborato col Comune in occasione dello scorso Natale e per San Valentino 2020.

Quest’anno gli allestimenti, curati dagli Uffici Turismo e Ambiente, saranno

realizzati da Letizia Tassisto di “La mimosa creazioni” di Sori.