A-12: “Durante i cantieri ridurre il pedaggio”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca relativa aoi cantieri sulla A12 nel tratto Genova-La Spezia

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta a intervenire immediatamente nei confronti di Autostrade per mitigare i disagi derivanti dai processi di manutenzione sulla A12 e per richiedere che per tutto il perdurare di questa situazione vengano diminuite/eliminate le tariffe di pedaggio sui tratti in stato di manutenzione.