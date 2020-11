Una boccata di ossigeno in attesa di decisioni sul Natale

Ieri la Riviera è tornata a popolarsi, grazie al sole, al ritorno in zona gialla, ad alcuni divieti che permangono nel capoluogo, al permesso di spostarsi da Comune a Comune. Nelle ore più calde, l’illusione è stata di vivere una serena giornata primaverile.

Nonostante tante presenze non si sono lamentate particolari violazioni della normativa anti-covid e l’uso della mascherina è stato quasi totale. Bisognerebbe però spiegare che il consumo di un caffè o di un aperitivo al bar non autorizza a restare poi un’ora al tavolo senza mascherina.

Intanto a 25 giorni da Natale non è ancora dato sapere cosa si potrà fare o non fare nelle festività. D’accordo che tutto dipenderà dal numero dei contagi, ma l’esercito di esperti al servizio di Conte potrà pur fare delle previsioni attendibili. Non stiamo giocando a Monopoli. Le decisioni riguardano soprattutto gli operatori economici che hanno necessità di sapere, organizzarsi, ricevere prenotazioni.