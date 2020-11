Sori: dal MiBact contributo per l’acquisto di libri

da Facebook Comune di Sori

In seguito all’iscrizione al bando indetto dal MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la biblioteca ha ottenuto un contributo di 5.000,95 euro da spendere per l’acquisto di libri.

Il contributo verrà utilizzato in tre librerie presenti nella propria provincia (una nel nostro comune): un sostegno all’editoria e ai librai del territorio, duramente colpiti nei mesi di chiusura del lockdown.

La nostra biblioteca sta acquistando molte novità sia per adulti che per ragazzi e bambini, ma anche alcuni classici della letteratura, (alcuni andranno a sostituire quelli oramai consumati, altri ancora non posseduti); stiamo aggiornando anche il settore della saggistica in particolare sulle donne di ieri e di oggi che hanno contribuito a cambiare gli eventi sociali e politici, quello sulla storia italiana e anche quello su eventi di politiche sociali attuali.

Il primo ordine è già arrivato ed è già iniziata la catalogazione.

Fino al 3 dicembre la biblioteca resterà chiusa al pubblico, ma la fortunata scelta dei libri da asporto continuerà permettendo ai lettori di prenotarli chiamando il numero 335 7401828 oppure 0185 709038.

Le novità letterarie sono visibili sul catalogo on line: https://bibliometroge.sebina.it/opac/.do