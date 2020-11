Sestri: “Park gratuiti e affitti comunali meno cari”

Da Marco Conti consigliere comunale e capogruppo in Chiavari riceviamo e pubblichiamo

“Gestione emergenza Covid e provvedimenti economici a sostegno dei cittadini e operatori commerciali” mozione urgente di Marco Conti in Consiglio Comunale a Sestri Levante

“Mi auguro che questa volta prevalga il buon senso e non le prese di posizioni ideologiche come è successo lo scorso 5 novembre – afferma il Capogruppo Marco Conti – Il Consiglio Comunale è il luogo deputato ad affrontare i problemi dei cittadini e il contributo che ogni Consigliere può portare alla discussione è utile soprattutto in questa fase emergenziale”.

“Con oggi termina la gratuità degli stalli di sosta e, come è stato fatto in altri comuni del Tigullio, chiedo che sia prorogato fino al 6 gennaio p.v per sostenere il tessuto commerciale della città – continua Conti – inoltre occorre prevedere agevolazioni tariffarie sulle imposte locali e proroghe delle scadenze di dicembre per tutte le categorie commerciali che abbiano subito limitazioni e/o chiusure allo svolgimento della propria attività”.

“E’ evidente che le iniziative riguardanti la tassazione devono essere accompagnate da una regia nazionale – prosegue Conti – il Comune ha possibilità di intervenire direttamente come, ad esempio, prevedere una riduzione dei canoni di locazione per gli inquilini (del Comune) che svolgono attività commerciali soggette alle restrizioni previste dai DPCM e che abbiano sempre svolto attività per l’intero anno”.

“L’essere passati in zona gialla non è un liberi tutti, anzi entriamo in una fase delicata dove i nostro comportamenti saranno determinanti nella diffusione del virus che in questi ultimi giorni ha subito un rallentamento – conclude Marco Conti – pertanto si rende necessario intensificare i controlli da parte della Polizia Municipale, in collaborazione con le altre forze di pubblica sicurezza, al rispetto delle misure anticontagio attualmente in vigore”.