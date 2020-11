Sestri: ordine del giorno del Consiglio comunale

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Sestri Levante, è convocato oggi, lunedì 30 novembre, alle 16.30, in modalità di videoconferenza. Ordine del giorno:

1 Approvazione verbale seduta consiliare del 24 settembre 2020

2 Approvazione del bilancio consolidato 2019 del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sestri Levante”

3 Variazione di assestamento generale ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 – salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – revisione del programma delle OO.PP. contenuto nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022

4 Allargamento strada in Loc. San Bernardo – Acquisizione aree – Demanializzazione

5 Accettazione proposta cessione gratuita al Comune di un’area in via Della Pergola civ. 15 da destinarsi ad uso pubblico

6 Interrogazione del Consigliere Gian Paolo Benedetti ad oggetto “Mediaterraneo Servizi S.r.l. – Tirocinio formativo per assistente di Direzione – mancata pubblicazione ai sensi della normativa vigente”

7 Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Degrado del muro di sponda del Rio Battana nel tratto adiacente la pista ciclabile di via Bruno Primi”

8 Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Eliminazione degli spazi di sosta riservati alla società Poste Italiane in via Fascie”

9 Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Presenza di baracche nel canneto adiacente l’ospedale e Villa Laura”

10 Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Ripristino passerella pedonale in via per Santa Vittoria”

11 Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Ristagno di acqua in via Bruno Primi – angolo con traversa di via Aurelia”

12 Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Sgrottamento strada per Moneglia”

13 Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Eccessiva vegetazione sulle sponde del torrente Gromolo”

14 Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Abbandono e degrado nell’area verde di Monte Pagano”

15 Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Allagamenti del 3 novembre lungo il torrente Gromolo e centro di Sestri Levante e smaltimento acque meteoriche”

16 Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Allagamenti del 3 novembre lungo il torrente Petronio e smaltimento acque meteoriche a Riva Trigoso”

17 Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Adeguamento dei controlli interni agli standard più alti a livello nazionale”

18 Mozione dei Consiglieri Albino Armanino, Gian Paolo Benedetti e Paolo Smeraldi ad oggetto “Rispetto dei termini indicati dal TUEL e dal Regolamento consiliare per trattazione delle istanze dei consiglieri e l’accesso agli atti”

19 Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Stipula di protocollo d’intesa con i Comuni di Chiavari, Casarza Ligure e Lavagna relativo a forme di collaborazione nella gestione del servizio di polizia locale”

20 Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Individuazione di un’area all’interno del cimitero di via Val di Canepa per la sepoltura dei bambini mai nati”

21 Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Erogazione contributo nuovi nati “Bonus Bebè” comunale”

22 Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Destinazione di parte del ricavato dell’imposta di soggiorno a restauro chiese e architetture soggette a vincolo da parte della soprintendenza”

23 Mozione del Consigliere Fabio Sturla ad oggetto “Misure a sostegno attività economiche a seguito Covid-19”

24 Mozione del Consigliere Gian Paolo Benedetti ad oggetto “Disposizioni obbligatorie per gli esercizi commerciali sfitti”

25 Mozione Gruppi Consiliari Movimento 5 Stelle – Valentina Ghio Sindaco – Viviamo Sestri e Sestri al Centro ad oggetto “Stopglobalwarming.eu e informazione ai cittadini sulle iniziative dei cittadini europei”