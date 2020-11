Sestri: bandi a sostegno delle categorie colpite dal covid

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Bandi per:

– Buoni alimentari

– Affitti

– Riscaldamento e trasporti

– Sostegno alle famiglie

– Imprese, associazioni culturali e sportive

Misure di supporto:

– Nuove povertà

– kit sanitari per anziani e disabili

– sostegno all’Asl per Drive through e sistemazione alberghiera del personale sanitario

L’Amministrazione Comunale di Sestri Levante, insieme con gli uffici competenti che stanno lavorando con grande impegno, ha programmato un pacchetto di misure a sostegno di famiglie e soggetti più colpiti dall’emergenza Covid-19 che prenderà l’avvio già a partire dai prossimi giorni grazie ai fondi ricevuti dal Governo nazionale.

“Il lavoro si è basato su una analisi strutturata della situazione in città e delle sue emergenze più importanti – dichiara la Sindaca Valentina Ghio – partendo dall’esperienza del primo lockdown della scorsa primavera e implementandola con l’attuale evoluzione della situazione sia sul piano sociale che economico. Il risultato è un pacchetto di misure che interviene su 3 macro aree: sociale, economica, culturale e sportiva e che pensiamo possa dare un segnale di attenzione a tutte le categorie più colpite. Il Comune stanzia 500.000 per famiglie e imprese più le ulteriori misure di supporto”.

L’ambito sociale prevede interventi a supporto delle famiglie, degli anziani e in generale ai soggetti più fragili.

La prima misura sarà avviata il 3 dicembre con la pubblicazione del bando “Buoni alimentari”, che prevede l’utilizzo dei 96 mila euro del Governo, che saranno utilizzati per l’emissione di buoni spesa utili all’acquisto di alimenti e generi di prima necessità: l’obiettivo è il sostegno a cittadini e famiglie che hanno avuto importanti riduzioni di reddito negli ultimi mesi a causa della pandemia in corso o che si trovano in situazione di disagio economico. Il bando sarà aperto dal 3 al 16 dicembre: la domanda, debitamente compilata e con l’indicazione degli estremi del documento d’identità, potrà essere inviata all’indirizzo solidarieta.alimentare@comune.sestri-levante.ge.it.

Come durante la primavera scorsa si potrà avere assistenza nella compilazione delle domande chiamando il centralino del Comune di Sestri Levante (8.30 – 13 e 14 – 17) il numero di cellulare dedicato 320 437 0025 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 – 14).

Anche in questa occasione l’Amministrazione Comunale ha deciso di impostare un sistema che coinvolge tutto il tessuto commerciale cittadino, per dare un sostegno concreto e più ampio possibile al territorio, creando cosi un circuito virtuoso per cui i buoni che consegnati ai cittadini per la spesa diventino anche un sostegno a beneficio degli esercizi cittadini.

Il 4 dicembre si aprirà anche il “Bando affitti”, finanziato per oltre 112 mila euro con risorse regionali: il bando, con lo scopo di aiutare i cittadini e famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto di casa, resterà aperto fino all’8 gennaio 2021: sarà attivo un servizio di consulenza telefonica dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 11 e presso la sala Riccio del palazzo comunale di piazza Matteotti sarà attivo uno sportello in cui si potrà compilare la domanda con l’aiuto di un operatore, previo appuntamento da richiedere al numero 0185 478300.

Dal 4 al 30 dicembre sarà aperto anche il bando per bollette riscaldamento e biglietti del trasporto pubblico per anziani ultra 65enni con ISEE inferione a 8.159 euro. Le domande potranno essere inviate via mail a ufficio.protocollo@comune.sestri-levante.ge.it o con spedizione postale con raccomandata A/R o a mano tramite appuntamento con l’assistente sociale di riferimento.

Ancora le famiglie al centro nel bando per il sostegno dei nuclei familiari che hanno avuto una riduzione del reddito a causa della pandemia in corso e che potrà essere utilizzato per sostenere le spese di casa, la didattica a distanza dei figli e altre spese necessarie alla vita familiare: l’uscita del bando è prevista per il 30 dicembre.

Una ulteriore misura a supporto dei cittadini più anziani: l’Amministrazione sta infatti predisponendo un kit contenente un saturimetro, mascherine ffp2 e igienizzante mani che verrà consegnato prima di Natale ad anziani seguiti dal Comune per particolari fragilità e disabili. I kit verranno anche consegnati ai centri anziani e alle associazioni di quartiere per una distribuzione più capillare.

Il Comune sta inoltre elaborando alcune misure per il sostegno alle attività economiche e all’associazionismo culturale e sportivo che hanno risentito delle restrizioni collegate all’emergenza Coronavirus: anche in questo caso sono previsti avvisi pubblici che usciranno entro la fine dicembre.

L’Amministrazione comunale ha poi ritenuto necessario fornire un supporto anche per le nuove povertà: per questo verrà erogato un sostegno straordinario per il Centro di distribuzione alimentare e per la mensa dei frati cappuccini che in questi mesi hanno intensificato in maniera importante la propria attività.

Infine, come già annunciato, parte dei fondi del Governo sono stati utilizzati per dare un supporto concreto ad ASL per realizzare una area drive per tamponi Covid anche a Sestri Levante, con l’obiettivo di velocizzare e ampliare al massimo il monitoraggio dei positivi. Nella giornata di giovedì 25 novembre è stato allestito il container con luce, riscaldamento e rete adibito a uso ufficio, grazie alla collaborazione con Fincantieri, e si concluderà nella giornata odierna il montaggio della tensostruttura che sarà quindi messa a disposizione di ASL a partire da domani, martedì 3 dicembre.