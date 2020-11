Sestri: aiuti ai cittadini, il commento di Conti

Da Marco Conti consigliere e capogruppo comunale a Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

“Gestione emergenza Covid e provvedimenti economici a sostegno dei cittadini e operatori commerciali” – Compromesso tra la maggioranza e Marco Conti: approvato all’unanimità Ordine del Giorno condiviso

Di seguito il commento di Marco Conti a margine del Consiglio Comunale: “L’opposizione costruttiva c’è e ha come obiettivo primario i cittadini di Sestri Levante. Con grande senso di responsabilità non mi sono sottratto al confronto con la maggioranza, consapevole che il mio ordine del giorno così articolato non sarebbe stato approvato! Forse speravano nella mia irremovibilità e invece …. siamo arrivati all’approvazione di un documento unanime!

Ho chiesto e ottenuto che fosse riconosciuto a Regione Liguria l’impegno finanziario straordinario con il fondo della morosità incolpevole che ha visto assegnare al Comune di Sestri Levante in queste ultime settimane altri € 90.000,00, oltre ai precedenti stanziamenti. Sui parcheggi a pagamento ho chiesto e ottenuto che la gratuità sia posticipata al 6 gennaio, purtroppo solo per gli stalli di Piazza Aldo Moro perché la mia richiesta di estendere la gratuità a tutto il territorio comunale è stata respinta. E’ stata mantenuta e logicamente approvata la mia richiesta di intensificare i controlli da parte della PM, in collaborazione con le altre forze di pubblica sicurezza, al rispetto delle misure anticontagio attualmente in vigore. Essere in zona gialla non è un liberi tutti anzi….faccio appello alla responsabilità di ognuno di noi”