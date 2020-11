Un’ordinanza sindacale stabilisce da domani a tutto dicembre, che il posteggio in piazza Albo Moro a Sestri Levante sia gratuito. La decisione per favorire e incrementare l’acquisto nei negozi.

In materia esistono due scuole di pensiero: le amministrazioni che credono nei posteggi gratuiti e quelle che reputano che in tal modo venga penalizzata la rotazione di auto e clienti. La via di mezzo dovrebbe prevedere una zona gratuita, ma a ore, regolata da disco.