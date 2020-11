‘Santa’: la Tigulliana e un libro al giorno su facebook

Dallo staff della Tigulliana riceviamo e pubblichiamo

Partirà da martedì 1° Dicembre, alle ore 16, e per 24 giorni (quindi sino alla vigilia di Natale), una nuova rubrica video-quotidiana, della durata di 70/80 secondi, dedicata ai libri editi dalla “Tigulliana” in questo periodo.

La rubrica, curata e condotta dal direttore editoriale Marco Delpino, cercherà di portare in video una “pillola” di cultura giornaliera attraverso i canali social.

Inoltre, nella mattina di martedì 8 dicembre, sempre “virtualmente” su Facebook, si svolgerà la presentazione dell’annuale antologia artistico-letteraria dedicata ai temi del Natale e della Pace, ventottesimo e ormai immancabile appuntamento annuale.

Quest’anno il libro del Natale si snoderà attraverso 244 pagine.