Recco: spazzamento meccanizzato, il calendario di dicembre

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

L’ufficio Ambiente del Comune di Recco comunica il calendario di dicembre per le operazioni di spazzamento meccanizzato. Nelle strade interessate dai lavori sarà posizionata, 48 ore prima dell’inizio, apposita segnaletica stradale di divieto di sosta.

Le attività di pulizia prenderanno il via il prossimo mercoledì per concludersi il 30 dicembre con il seguente cronoprogramma:

– mercoledì 2 dicembre via Colombo – via Cavour

– venerdì 4 dicembre piazzale Olimpia

– mercoledì 9 dicembre piazzale Mameli

– venerdì 11 dicembre via Vecchia Vastato

– mercoledì 16 dicembre Valleverde

– venerdì 18 dicembre via Milano

– mercoledì 23 dicembre via Fieschi

– mercoledì 30 dicembre piazza Ricina

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin invitano a rispettare i divieti di sosta: “Lo spazzamento periodico delle strade e delle piazze cittadine viene effettuato da Amiu per garantire la pulizia e il decoro del territorio. Invitiamo i cittadini a rispettare la segnaletica posizionata per permettere agli addetti di svolgere il servizio in modo adeguato”.

Intanto a dicembre torna l’Ecovan, il camioncino attrezzato da Amiu per la raccolta e l’avvio al recupero di rifiuti ingombranti e dei piccoli elettrodomestici (massimo 5 pezzi). Due gli appuntamenti, sabato 5 dicembre in piazzale Europa e sabato 19 dicembre in piazza Ricina, dalle ore 8,30 alle ore 11.