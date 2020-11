Rapallo: media Giustiniani, adeguamento impianti

Progettazione definitiva per l’adeguamento degli impianti elettrici e speciali all’interno della scuola media Giustiniani ubicata in via Frantini a Rapallo. Un problema che l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio intende risolvere.

Con determina del dirigente, l’architetto Fabrizio Cantoni, l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento sull’impianto elettrico e gli impianti speciali installati all’interno dell’edificio scolastico, è stato affidato all’ingegnere Luca Sanguineti con studio professionale a Chiavari, per un importo di euro 2’650. La determina integrale è pubblicata sull’albo pretorio online Comune.