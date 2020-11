Dal giovedì 3 a sabato 5 dicembre, in via San Sebastiano, interruzione della circolazione ai veicoli a tre e quattro ruote, alle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 per lo svolgimento dei lavori di rifacimento di quindici metri di pavimentazione;

I lavori di manutenzione della ringhiera e della pavimentazione sono stati affidati all’Impresa “Traversone sas di Traversone Ing. GianRomeo & C.” con sede a Rezzoaglio.