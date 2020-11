Monterosso: all’asta ‘Ossi di seppia’ con l’autografo dell’autore

di Guido Ghersi

Come è noto, il Premio Nobel Eugenio Montale visse per alcuni anni, soprattutto nel periodo estivo, a Monterosso al Mare, nelle Cinqueterre, nella sua villa in località Fegina.

Tra le sue opere più note la raccolta poetica “Ossi di seppia”, pubblicata nel lontano mese di giugno 1925 da Piero Gobetti.

Ebbene, esiste anche una rara prima edizione di “Ossi di seppia” con dedica autografa di Eugenio Montale tra i volumi che verranno messi all’asta da martedì 1 a giovedì 3 dicembre dalla “Libreria Antiquaria Gonnelli” di Firenze, il cui sito è www.gonnelli.it