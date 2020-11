Monterosso: 20.000 euro per mettere in sicurezza i corsi d’acqua

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Monterosso al Mare, nelle Cinqueterre, guidata dal sindaco Emanuele Moggia. ha affidato l’incarico per interventi di manutenzione degli alvei dei corsi di acqua, al fine di scongiurare situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

i lavori sono stati aggiudicati ad un’impresa di Levanto per un complessivo importo di 20 mila euro. Detti interventi per 6.330 mq. riguardano i bacini del Torrente Fegina, del canale Pastanelli con i suoi affluenti, del Fosso Buranco e di altri quattro rii (Balanello, Serra, Cusano e Gritta)..

Altri lavori sono la manutenzione e messa in sicurezza del Palazzo Comunale, affidati ad un geometra spezzino per 1.575 euro nonchè la sostituzione di vetri nelle tre nicchie della galleria di collegamento tra il centro storico e la località di Fegina, lavori affidati alla ditta “Lux Infissi sas”

del Comune di Carrodano, per un importo complessivo di 634 euro.