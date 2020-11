Lettere/ “Parchi, facciamoli; ma in cima ai monti”

A firma Piero Tambi riceviamo e pubblichiamo

Perché chi risiede dentro i parchi non vuole i parchi? I parchi se proprio bisogna farli facciamoli in cima ai monti dove non ci sono case così evitiamo vincoli che oggi sono reperti archeologici e in netto contrasto con il vivere moderno. Bastano le leggi dei comuni per evitare abusi.

E facciamoli anche lontani dalle fasce degli agricoltori che sono rimasti gli unici a mantenere integro il territorio, tirano su i muri e le piante cadute, e puliscono le fasce dalle piante infestanti e dai rifiuti sempre più abbondanti lasciati dai turisti sempre più incivili. I parchi fateli sui monti, così i turisti ci possono scorrazzare come fanno anche adesso insieme a cani e a ciclisti. Incentiviamo i giovani ad andare a vivere in campagna, con progetti e finanziamenti. Avranno un tetto e un lavoro e manterranno il territorio in ordine.