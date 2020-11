Lettere/ “Area marina di Portofino, quali vantaggi?”

Da Raimondo Zucca riceviamo e pubblichiamo

Vorrei chiedere al presidente dell’area protetta di Portofino ad oltre vent’anni dalla sua istituzione quali vantaggi abbia arrecato al territorio e all’economia della zona.

Pur essendo dotata di depuratori da Rapallo a Recco, mi sembra che l’area abbia molti meno vantaggi economici e riconoscimenti delle Cinqueterre in cui gli stessi residenti chiedono impianti di depurazione delle acque; se non sbaglio anche Legambiente premia con le sue “vele” le Cinqueterre anziché l’area di Portofino. I pescatori hanno avuto vantaggi in relazione al pescato nelle aree adiacenti? L’indotto della zona di quanto è aumentato rispetto a vent’anni fa? Non mi risulta sia stato festeggiato il ventennale della riserva, perché?